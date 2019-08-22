За качественным сервисом — будущее

21 августа организаторы Всемирного конгресса шеф-поваров объявили Россию главной площадкой встречи 2020 года. «ВМ» выяснила, как развивается ресторанный бизнес в Москве.

Главная тенденция ресторанного бизнеса в столице — работа на качество и сервис. Те предприятия, которые действительно смогли создать атмосферу и набрать хороший состав шеф-поваров, сушефов и, что не менее важно, официантов, остаются на плаву.

Самой по себе профессии «официант» сейчас практически нет. На эту должность обычно нанимают студентов, не особенно заботясь об их подготовке. Выигрывают те рестораны, которые создают полноценные школы сервиса и всерьез подходят к образовательной программе.

Я очень рад, что на моих глазах в Москве появляются действительно привлекательные маленькие кафе с хорошим кофе. Идешь по улице, хочешь просто выпить качественный напиток, посидеть с красивой девушкой или провести деловую встречу, и тут — насыщенный аромат кофе. Даже небольшое помещение с уютной отделкой уже привлечет внимание. Нет, они не могут составить конкуренцию ресторанам. Ресторан — это прежде всего еда и обслуживание. А кафе работают на хорошем качестве напитков.

Девушка пьет чай на веранде летнего кафе Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Люди начали в этом разбираться, суррогат уже никто не купит. Предприниматели общаются с проверенными бариста, покупают брендовые машины, ориентируются на дорогие ингредиенты. Это тоже тренд.

Что касается конкуренции, в Москве она была, есть и будет. Многие ниши уже заняты. К сожалению, часто потребители идут в «намоленные места», не подозревая, что, кроме громкого имени, за такими заведениями уже ничего не осталось. И все-таки бизнес просеивается с недостаточной интенсивностью. В период кризисов я как эксперт не то что радуюсь, но здраво понимаю: это экономическое сито избавит нас от ресторанов, которых быть вообще не должно, оставив по-настоящему сильных игроков. В жестокой борьбе рождаются хорошие предприятия.

К нашей радости, сейчас идет новое поколение ресторанов, специалистов и бренд-шефов. Я всегда за то, чтобы были не только богатые рестораны, но и небольшие доступные предприятия. В заведении на Тверской ты оставишь минимум «трешку» и полтора часа времени. Ритм же Москвы подталкивает в сторону маленьких кафе, в которых можно схватить картонный стаканчик с кофе и какой-нибудь вкусный коржик. И в этой сфере как раз ведется настоящая конкуренция, ведь за ней — будущее.

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