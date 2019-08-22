Открыт инжиниринговый центр
21 августа в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева открылся инжиниринговый центр. Основными направлениями его работы станет фармацевтика и направления в области химии.
В церемонии открытия центра принял участие министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Он сообщил, что компании уже готовы внедрять результаты исследований инжинирингового центра в производство.
— Мы увидели тот потенциал, которым обладает РХТУ имени Менделеева для создания новых российских высокотехнологичных решений, — сказал Котюков. — Уже есть практические наработки, и, что особо радует, есть индустриальные партнеры, которые принимают самое активное участие на этапе постановки задач, проведения исследований. И очевидно, что они готовы внедрять результаты исследований в промышленное производство.
В свою очередь российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров обозначил некоторые направления, в которых будут использоваться разработки центра.
— Мы с Михаилом Котюковым обсуждали направления в стекольной отрасли, в частности, производство накопителей информации на носителях из стекла, — сказал он. — И договорились, что подыщем соответствующих партнеров, чтобы использовать потенциал инжинирингового центра.
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