К «Здоровой Москве» присоединяется все больше звезд

21 августа в парке Олимпийской деревни состоялась встреча с посетителями «Здоровой Москвы». Бизнесвумен и ЗОЖ-активистка Полина Киценко дала рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Женщина считает, что одна из самых важных составляющих ЗОЖ — это спорт. Он избавляет от стресса, позволяет зарядиться позитивом, расширить круг интересов.

Киценко отметила, что зачастую желающие похудеть не могут правильно себя мотивировать. Главным, по ее словам, должно становиться не стремление к идеалу, а желание дольше оставаться молодыми, в чем поможет правильное питание.

Кроме того, активистка заявила, что составляющей здорового образа жизни является не только физическое здоровье, но и позитивный образ мыслей.

— Забота о своем здоровье должна приносить удовольствие, — сказала Полина Киценко.

При этом диеты женщина не приветствует. По ее мнению, правильное питание должно составляться индивидуально для каждого. К здоровому образу жизни необходимо прийти своим путем. К тому же диеты не избавляют от лишнего веса надолго — вес все равно возвращается.

Всем, кто стремится привести себя в форму, следует придерживаться принципа 80/20. 80 процентов должна составлять здоровая пища, а 20 — «что-то вредное и любимое».

На площадках «Здоровой Москвы» регулярно проводятся лекции с известными врачами, спортсменами и активистами ЗОЖ. Спектр тем довольно широк: здоровое питание, позитивное мышление, воспитание детей, уход за больными и т.д. Всего таких мероприятий уже прошло около 600, посетили их более 150 тысяч человек.

СПРАВКА «ВМ»

Полина Киценко — российская бизнесвумен, владеющая сетью модных бутиков, популярная активистка ЗОЖ. Женщина начинала свой бизнес еще в начале 1994 года, сегодня она среди ключевых фигур российского фешен-бизнеса.

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