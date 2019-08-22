Более миллиона студентов СПО пройдут обучение на модернизированных рабочих местах
На новых модернизированных рабочих местах пройдут обучение 1,2 миллиона студентов среднего профессионального образования. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции перед открытием чемпионата WorldSkills Competition.
По ее словам, центры по подготовке будущих специалистов будут созданы в 14 регионах страны. На рабочих местах установят современные технологии.
— В предстоящие годы у нас будет создана сеть из не менее чем 100 центров опережающей профессиональной подготовки, которые будут координировать работу по новым профессиям, — цитирует Голикову РИА Новости.
Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В турнире поучаствуют около 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет из 65–70 стран мира.
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