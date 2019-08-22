Победитель электронного аукциона поставит новое оборудование
В Московской торгово-промышленной палате состоялись публичные представления закупочных процедур, организованные Департаментом города Москвы по конкурентной политике. В частности, на встрече заказчиков и потенциальных исполнителей контрактов были анонсированы торги на право поставки в московские школы учебного оборудования для многофункциональных лабораторий и конструирования.
Модернизация оборудования, к слову, запланирована в рамках проекта «Техносфера современной школы» — образовательного проекта по подготовке востребованных на рынке труда специалистов.
— 25 школ получат новое оборудование для освоения современных предпрофессиональных умений в сфере информатизации и применения современных цифровых производственных технологий. Это обеспечит столичные учебные заведения современным оборудованием с едиными техническими характеристиками, — отметил глава департамента Геннадий Дегтев.
Кстати, модернизация ждет и столичное метро. Так, по итогам электронных торгов компания-победитель поставит 250 силовых трансформаторов для линий электроснабжения.
— Замена коснется Сокольнической, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий, — сообщила заместитель начальника Центра подготовки закупок Дирекции инфраструктуры метрополитена Мария Куренкова.
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