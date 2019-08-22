Курс будет падать, но аккуратно

Рубль полгода держал позиции, несмотря на то что ситуация в мировой экономике менялась не в лучшую сторону. Но к зиме надо ждать снижения курса. Об этом «ВМ» рассказал эксперт-экономист.

За первую половину года снижались мировые рынки, ухудшалась политическая ситуация на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии — в целом все движется к очередному мировому финансовому кризису. Он может быть тяжелым или легким, но в том, что он будет, сомневаться не приходится.

Причин тому, что рубль полгода держал высокие позиции, несколько: Минфин России хорошо разместил облигации на внешнем рынке, постепенно вернулись ушедшие в 2015–2016 годах нерезиденты. Но было понятно, что рублю все равно предстоит прийти к своему нормальному уровню. И последние две недели он это неуклонно делает. Возвращается на уровень, который соответствует текущей экономической ситуации.

Осенью очень многое будет зависеть от ситуации в мировой экономике, а также от поведения мировых Центробанков. Сейчас большинство ЦБ стран мира предпринимает усилия по снижению кредитно-денежной политики и по накачиванию национальных экономик деньгами по образцу 2008 и 2014 годов.

Каких-то оснований для того, чтобы рубль резко рухнул, сейчас нет Фото: https://pixabay.com

4 сентября будет заседание Федеральной резервной системы США, и велика вероятность, что она понизит процентную ставку. 6 сентября по тому же поводу будет заседать ЦБ, и он также, скорее всего, понизит ставку. В России сейчас очень много международных денег, но они «короткие», приходят для спекуляций на курсах валют, а не в основной капитал. Если Центробанки сделают так, как планируют, ситуация для спекулянтов на рынке улучшится. Но вот если ФРС не понизит ставку, то этот рынок сдуется, и спекулятивные деньги начнут утекать из России. И это приведет к ослаблению рубля. На днях международные рейтинговые агентства повысили кредитные рейтинги России, Москвы, ряда других регионов и 21 крупнейшей компании. Это хорошие новости для инвесторов, но они не отменяют другие риски для бизнеса в нашей стране. Рубль все же будет, если ориентироваться вот по этим показателям, падать. Но аккуратно.

Каких-то оснований для того, чтобы он резко рухнул, сейчас нет. Конечно, форс-мажор не исключен, но пока о чем-то подобном неизвестно. Под последним я понимаю реально бьющие санкции: запрет на расчет в долларах США или отключение наших банков от системы SWIFT. Пока можно прогнозировать, что к концу года валюта будет торговаться на уровне 68–68,5 рубля за доллар.

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