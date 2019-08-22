«Лестница к победе»: эксперты объяснили значение цветов российского флага

День Государственного флага отмечается в России с 22 по 25 августа. В городах страны проходят праздничные мероприятия. В Москве 24 августа состоится праздничный концерт с участием ведущих звезд нашей эстрады.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, о чем с психологической точки зрения говорит последовательность цветов на российском триколоре и как ее оценивают дизайнеры.

Психолог Анжелика Чапанова рассказала, каким эмоциональным состояниям соответствуют цвета российского триколора.

— О цветах нашего триколора можно сказать только хорошее. Белый цвет — это цвет чистоты, безмятежности. Для психики это цвет, который вводит в состояние стабильности. Недаром помещения, где должно быть стабильно, спокойно и умеренно, окрашиваются в белый цвет. Голубой или синий цвет — это цвет глубины, глубокого смысла, цвет интеллектуалов, вызывающий исключительно позитивные эмоции. Красный цвет — цвет лидерства. Красный цвет во флаге государства — это определенная заявка на твердую осознанную лидерскую позицию, в данном случае — в мире. Красный — это цвет огня, а огонь — это энергия. Само геометрическое расположение полос очень гармонично, потому что горизонтальные полосы не вызывают диссонанса, никаких острых углов. Всегда спокойно, стабильно, — отметила Чапанова.

В свою очередь, дизайнер Дима Неу назвал цветовое сочетание нашего флага классическим. Он также сравнил его с «лестницей к победе».

— Цветовое сочетание синего с красным довольно классическое. Это родственно-контрастные цвета — они вызывают приподнятое настроение, настроение праздника. Вдохновляют, дают надежду, благодаря своему позитивному сочетанию, и белый на этом фоне подкрепляет ощущение надежды.

Красный — это цвет победителя. В этом есть уверенность, патриотизм. Ведь каждый хочет быть победителем. Синий лично для меня — это довольно спокойный цвет, который может быть при этом цветом надежды. Прекрасное сочетание с цветом победителя. А белый — цвет спокойствия, уверенности и чистоты.

— Горизонтальное расположение также говорит об уверенности, четкости, стабильном развитии. Как ступени, которые приходится преодолевать по направлению к цели, к вершине. В итоге получается такая лестница к победе, — рассказал дизайнер.

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