Почему «первосентябрьский капитал» вреден...

Госдума удивила. Депутат Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести в России... «первосентябрьский капитал».

Проще говоря, раздавать родителям деньги для покупки к школе портфелей, тетрадей и прочего. По словам Чернышова, сборы ребенка в школу для многих семей — более чем серьезная нагрузка на бюджет. В зависимости от региона сумма может колебаться от шести до девяти тысяч рублей.

Вообще-то деньги к 1 сентября не платили даже в таком социальном государстве, как СССР. Вот у меня в семье два школьника, и денег, да, на их подготовку к учебе уходит немало. По идее, я должен быть двумя руками за предложение депутата. Но я против. Не нужно этого мелкого популизма.

Трудно собрать ребенка в школу? Может, лучше не заводить детей? Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Если «сборы ребенка в школу — серьезная нагрузка на бюджет», то зачем вы вообще рожали? Нищету, что ли, плодить? Сумели родить ребенка — сумейте и заработать на его воспитание. Я убежден, что «от шести до девяти тысяч» раз в год — серьезная сумма для маргиналов. И они, подозреваю, потратят ее не на детей, а просто пропьют. А дети пойдут в школу со старыми портфелями и пеналами.

Подумаем, а почему родители такие бедные? Так я вам отвечу: работать не хотят. Помню одну семейку в деревне у родственников. Там семеро детей. Курить и пить они начинают лет с десяти. Мама ни разу в жизни не платила за услуги ЖКХ, и ее не выселяют. Ну как же, многодетная, куда она пойдет? Вот этой маме, да, «первосентябрьский капитал» очень пригодится. А я своих детей хочу обеспечивать сам, а не ждать, что «подбросят». Не хочу, чтобы сыновья росли иждивенцами.

Мы должны воспитывать свободных и обеспеченных людей, а не стимулировать самых бедных рожать еще. Дескать, не волнуйтесь, подкинем сначала на памперсы, потом — на авторучки...

Нет, ребята, это не наш путь.

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