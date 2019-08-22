Стоит ли собирать и есть городские грибы

В парк я зашел по уютной Пасечной улице, немного прогулялся по аллеям, свернул с дорожки в лес и тут же убедился — грибов полно.

Пни щедро усеяны опятами. Совершавший в этот момент пробежку пенсионер Лев Ракита остановился и подошел поближе.

— Мне 80 лет, и я регулярно совершаю в Тимирязевском парке пробежки. Все время вижу множество грибов, — поделился он. — Но сейчас, к сожалению, в черте города их собирать для еды я бы не стал. Как и в любом мегаполисе мира, автомобильные выхлопы оседают на почве, и грибы их накапливают.

Увидев гриб, который я сорвал, завсегдатай парка уверенно сказал — это ядовитый желчный гриб. Есть его нельзя. Другой посетитель парка, Олег Цыганов, рассказал, что он с женой часто ходит сюда.

— Как только заходим в парк, сразу легкие прочищаются. Тут очень хорошо, — прокомментировал местный житель. — Но с грибами нам не везло — сколько раз пытались собирать, все как-то мало находили. Поэтому сейчас больше гуляем по парку, если найдем гриб, полюбуемся и дальше идем.

Корреспондент обратился к Акилине Савватеевой, эксперту по животному миру Москвы и давнишней собирательнице грибов.

— В черте любого мегаполиса грибы собирать не стоит. Кстати, тот гриб, что вы сорвали, — желчный гриб, — подтвердила она слова местного жителя. — Он несъедобен из-за горького привкуса. При готовке привкус только усиливается. Разновидности этого гриба используются в медицине.

Сейчас, когда в парках Москвы экологическая ситуация улучшилась, вновь появляются птицы, новые растения, в том числе появляется и много видов грибов. Но собирать их не стоит, уверена Акилина Савватеева.

Михаил Вишневский, председатель Союза грибников, также не рекомендует готовить и есть грибы с московских газонов.

— Если уж очень хочется попробовать городской гриб, надо отварить его несколько раз, сливая воду, и, если это были съедобные грибы, от одного раза плохо не будет. Но те, кто на это решится, будут делать это на свой страх и риск. Я бы, например, этого делать не стал, — сказал Вишневский. Больше всего грибов, по словам грибника, в «Лосином Острове» и в Битцевском парке. Большая часть грибов, считающихся ядовитыми, не ядовиты, но и есть их невозможно в силу отвратительного вкуса. Едва только один такой гриб попадет в кастрюлю — блюдо испорчено. Поэтому значительная часть грибов относится к условно съедобным, требующим специальной обработки.

Даже безобидный гриб может накапливать токсичные вещества: при попадании в организм они вызывают нарушения нервной системы и тяжелые пищевые отравления. Наиболее активно все эти вещества концентрируются в шампиньонах, свинушках и опятах — любимых россиянами грибах.

Из наиболее опасных грибов, кроме мухоморов и поганок, «в лицо» стоит знать еще несколько видов. Например, мухомор вонючий — смертельно ядовитый гриб, который легко спутать с шампиньоном. В отличие от него у шампиньонов пластинки окрашены.

Желчный гриб часто берут те, кто ищет белый. Они похожи. Неядовит, но отвратителен на вкус.

Свинушка когда-то считалась условно съедобным грибом, но в настоящее время относится к ядовитым. С ней в организм попадает антиген, который не выводится. Последствия в некоторых случаях бывают смертельными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Дьяков, сотрудник факультета биологии МГУ кафедры микологии и альгологии, ведущий специалист:

— Есть районы в Москве и области, где грибы собирать не рекомендуется. Лучше перед походом в лес посмотреть в интернете экологические карты, где указывается качество и степень загрязнения почвы. Но и без карт понятно, что это места, расположенные подальше от заводов и оживленных дорог. Грибы впитывают в себя тяжелые металлы, радионуклеиды, пестициды. Совсем недавно прошли дожди, потом установилась теплая погода. Сочетание этих условий оптимально для большинства грибов. Но напоминаю — ни в коем случае нельзя собирать грибы, растущие вдоль дорог!

Шампиньоны с пропиской

Грибы в московских парках и дворах уже не редкость. Среди них есть традиционные для наших краев, есть и необычные. И если проявить терпение, можно найти эти грибы:

— Шампиньон

— Ложный шампиньон

— Свинушка

— Опенок

— Ложный опенок

— Масленок

— Черный груздь

— Перечный груздь

— Мухомор

— Желчный

— Сыроежка

— Поганка

— Дождевик шиповатый

— Дождевик грушевидный

— Рядовка

— Подосиновик

— Валуй

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Мифы о том, что животные едят только хорошие грибы, — неправда. Так, лоси в качестве лекарства могут есть мухоморы.

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