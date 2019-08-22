Остывающее лето

Август почти пролетел. Незаметно, быстро, в какой-то суете и делах.

Это ведь последние дни лета, их не стоит торопить. Дни в августе все еще долгие и часто жаркие, зато вечера — уже бархатно-свежие, переходящие в романтичные ночи, осыпаемые дождями Персеид.

Ими нужно успеть насладиться. Не стесняйтесь растягивать долгие, прохладные, с легким дыханием осени вечера. Зажгите свечи, заварите ароматный крепкий чай, заведите долгий приятный разговор. Чтобы кот непременно урчал рядом. Если вдруг мелкий дождик, он не помешает.

А назавтра снова тепло, не радикальная июльская жара, мягкое, обволакивающее, словно бабушкин плед, тепло. А верхушки деревьев уже чуть тронула осень, и листва немного потускнела. Еще чуть-чуть — зелень сменится на багрец и золото.

Спешить не нужно. Август нужно цедить медленно. Не пропуская ни одного дня, наслаждаться, ловить мгновения уходящего лета, каждый его лучик, каждое дуновение ветра.

Чтобы этими воспоминаниями, эмоциями согревать зимние вечера и снова с упоением ждать весны, лета. И особенно августа, чтобы снова им наслаждаться: медленно, по капле, растягивая последние, остывающие, как чай в кружке, летние дни с легким дыханием осени. И не торопить его ни в коем случае.