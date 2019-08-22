Как приготовить вкусный и полезный обед из консервации
Холодный суп гаспаччо
— Томаты 1 кг
— Перец болгарский 2 шт.
— Белый хлеб 100 г
— Специи, чеснок, зелень
Жара вернулась в город! Готовим холодный суп. Помидоры очищаем от кожуры и семян, перец нарезаем кольцами. Измельчаем блендером, добавляем специи, оливковое масло, чеснок и хлеб. Взбиваем еще раз и протираем через сито. Добавляем немного сахара, каплю уксуса и сок одного лимона. Взбиваем еще раз и охлаждаем перед подачей.
Смородиновый чай
— Красная смородина 400 г
— Черный чай 3 ч. л.
Прелесть этого чая в том, что, помимо того что он чрезвычайно полезен и помогает поддержать иммунитет, так и пить его можно не только горячим, но и холодным, что, согласитесь, в жару особенно приятно. Ягоду хорошо промойте, немного помните ее ложкой, добавьте чай и залейте кипятком. В идеале чаю надо настояться пару часов.
Варенье из дыни
— Дыня 1 кг
— Сахар 1 кг
— Лимон 1 шт.
— Ваниль 10 г
Дыня, утверждают диетологи, один из самых полезных летних продуктов, так что и варенье из нее сродни баночке витаминов. Готовится просто. Убираем семена и кожуру, нарезаем на дольки и засыпаем сахаром. Когда дыня даст сок, ставим на огонь и варим на медленном огне до закипания. Повторяем процесс трижды и добавляем ваниль.
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