«Единая Россия» представила кандидатов, которых готова поддержать на выборах в Мосгордуму
Партия «Единая Россия» сообщила, каких кандидатов готова поддержать на выборах в Мосгордуму. Презентация команды столичного отделения партии состоялась в рамках общегородского форума «В ответе за Москву» 22 августа.
Всего «Единая Россия» поддержит 26 кандидатов, из них 14 являются действующими депутатами законодательного собрания города. 19 человек являются членами партии, 7 не имеют партийной принадлежности. Заместитель секретаря генерального совета партии Виктор Селиверстов заявил, что все указанные кандидаты могут использовать партийную символику в своей избирательной кампании.
— Сегодня мы выступаем единым фронтом. Среди нас не только кандидаты в депутаты, являющиеся нашими партийными товарищами, но и близкие нам по духу кандидаты. И хотя они не являются членами «Единой России», они разделяют наши ценности, задачи и цели, — отметил секретарь МГРО партии Андрей Метельский.
Отмечается, что основу предвыборных тезисов московского отделения партии составляют поступательное социально-экономическое развитие города, консолидация его жителей, политическая и социальная стабильность, а также реализация масштабных проектов, обеспечивающих москвичам новое качество жизни.
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