Школьная ярмарка в Центральном Детском магазине завершится показом мод

До начала учебного года остаются считаные дни. Если форма еще не куплена и портфели не собраны, стоит поторопиться: школьная ярмарка в Центральном Детском магазине (ЦДМ) на Лубянке работает до 31 августа.

А здесь есть все , что необходимо школяру: в главном атриуме торгово-развлекательного центра, где раскинулась ярмарка, представлено более 20 брендов детской одежды, обуви, канцелярские принадлежности и товары для творчества.

— В главном атриуме покупатели смогут найти продукцию не только ведущих производителей, но и молодых прогрессивных брендов, которые создают актуальные школьные коллекции. Одновременно мы открыли новые магазины, которые порадуют родителей широким выбором и высоким качеством детских товаров, — комментирует Андрей Мухин, вице-президент «Галс-Девелопмент», компании-собственника ЦДМ.

Один из новых магазинов, о которых идет речь, расположился прямо на территории школьной ярмарки и отлично дополняет школьный ассортимент. Здесь можно приобрести традиционную «ходовую» детскую одежду, созданную в соответствии с концепцией «одежда для жизни»: от базовых футболок, фланелевых рубашек и спортивных штанов до утепленных модных парок и перчаток, сшитых по специальной «согревающей» технологии.

Напомним, что в день закрытия школьной ярмарки в Центральном Детском магазине на Лубянке пройдет грандиозный праздник «Когда мода — не игрушки». По 20-метровому подиуму, который соорудят специально для шоу, пройдут юные модели из российских модельных школ. Девочки продемонстрируют собравшимся лучшие детские коллекции одежды и обуви российских и зарубежных брендов.