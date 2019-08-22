Сергей Соловьев: Счастье — это возможность творчества

22 августа, накануне 75-летнего юбилея, знаменитый режиссер Сергей Соловьев рассказал о своих творческих планах и успехах.

— Сергей Александрович, говорят, вы традиционно отмечаете дни рождения в каком-то тайном месте, ресторанчике, куда вас в свое время привели Александр Абдулов и Вахтанг Кикабидзе. А как собираетесь праздновать на этот раз?

— Мне бы хотелось никак не праздновать. Мой друг Лев Додин, с которым мы за одной партой сидели, когда я его спросил, как он собирается отмечать день рождения, сказал, что уедет туда, где его никто не найдет. Если бы все наши юбиляры были столь же разумны!

— Тогда расскажите про творчество.

— Я выпускаю актерско-режиссерскую мастерскую. Недавно было принято решение правительством Москвы, что мы должны играть спектакли в своем помещении. Теперь ищем площадку. У нас сделаны восемь спектаклей: я таким плодовитым, как в эти последние два года, никогда не был. В наше время артистов ежегодно неоправданно много выпускают, но они какие-то заформализованные. Мне же интересны люди «неформатные». Я за них несу ответственность.

— А правда, что вы только что закончили новый фильм?

— Да, короткометражку. Смешная история: моя дочь пишет музыку для кино в Голливуде. Я приехал к ней в гости посмотреть на внуков. Но долго без работы сидеть не могу, стал с приятелем мотаться по окраинам Лос-Анджелеса. А они такие фактурные. И я решил что-то снять. Без сценария, по наитию. Сняли фильм за один день. Это и есть счастье творчества.