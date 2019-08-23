Ученые выяснили, как прослушивание аудиокниг влияет на мозг
Ученые из США выяснили, что прослушивание аудиокниг оказывает такое же воздействие на центры головного мозга, как и чтение бумажных книг.
Исследователи попросили добровольцев прослушать специальные истории из серии подкастов The Moth Radio Hour BBC, потом участники должны были прочитать те же самые произведения. На втором этапе специалисты использовали метод магнитно-резонансной томографии для сравнения мозговой активности при прослушивании и прочтении одинаковых текстов.
Ученые установили, что процессы, которые происходят в мозге, одинаковые. Они смогли построить карты активности различных областей головного мозга и определить, какие слова влияют на какие части мозга.
Результаты проведенного эксперимента можно использовать для реабилитации пациентов с инсультом, эпилепсией и черепно-мозговыми травмами, сообщили в газете Daily Telegraph.
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