Названы самые опасные профессии для будущих родителей

Эксперты перечислили виды деятельности, которые могут негативно отразиться на репродуктивном здоровье как мужчин, так и женщин в России. Об этом RT рассказали в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова в пятницу, 23 августа.

По словам специалистов, если женщина планирует завести ребенка, ей не стоит связывать свою работу с воздействием на организм химических факторов (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик и прочие) и вибрации (водитель, гравер, дорожник, клепальщик, шлифовальщик). Кроме того, представительницы слабого пола более уязвимы перед экстремальным микроклиматом, что делает работу в цехах с холодильным оборудованием или печами, а также на открытом воздухе в чрезвычайных климатических условиях опасной для репродуктивного здоровья. Помимо прочего, будущим мамам попросту нельзя поднимать тяжести, в связи с чем трудиться укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками категорически не рекомендуется.

Для мужской репродуктивной системы может быть опасна работа, связанная с микроорганизмами (сотрудники медучреждений и исследовательских лабораторий, водоочистных сооружений, пищевой промышленности, животноводства), и все вышеуказанные виды деятельности (кроме тяжести рабочего процесса).

На репродуктивной функции представителей обоих полов плохо сказывается работа, имеющая отношение к воздействию электрических, магнитных и электромагнитных полей.

В НИИ медицины труда подчеркивают, что отрицательное влияние названных выше производственных факторов рискует привести к нарушению в формировании у детей органов, генетическим сбоям, выкидышам и мертворождениям. Эксперты также указывают на необходимость придерживаться здорового образа жизни, чтобы обезопасить себя от перечисленных последствий. Так, вероятность патологии репродуктивной сферы будет оставаться на низком уровне, если исключить из жизни вредные привычки, соблюдать режим питания, уделять достаточное время сну и не забывать о физической активности в период бодрствования.

Кстати, недавно глава Министерства труда РФ Максим Топилин подписал указ об утверждении списка работ с ограничением для женщин.

Читайте также: Психолог объяснил, почему люди страдают профессиональным выгоранием