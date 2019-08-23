Рэпер Бахтияр Алиев: Я простой парень из народа
Композитор и автор песен Бахтияр Алиев, выступающий под псевдонимом Bahh Tee, в ближайшее время выпустит новый альбом. Релиз новой пластинки запланирован на октябрь. В интервью argumenti.ru певец рассказал, как относится к популярности и о том, что самое важное в музыке.
Музыкант признался, что никогда не стремился к популярности и всегда поступал так, как чувствует.
— Наверное, людям нравилось то, что я не гонюсь за славой. Такой, знаете, простой парень из народа, — отметил рэпер.
По мнению Алиева, в любом творчестве важна искренность, а музыка должна быть направлена на созидание, а не на разрушение. Он отметил, что сейчас популярностью пользуются те артисты, которые в песнях рассказывают о своих переживаниях, личном опыте.
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