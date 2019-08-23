Московская скорая помощь обновит оснащение выездных бригад
Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова обновит оборудование выездных бригад. Первоочередное внимание уделят оборудованию для оказания экстренной медицинской помощи.
По словам главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения Москвы Николая Плавунова, бригады скорой регулярно переоснащают.
— В ближайший год планируем дальнейшее обновление оборудования, в первую очередь — важного для оказания экстренной помощи: дефибрилляторов, электрокардиографов, аппаратов искусственной вентиляции легких, а также мобильных реанимационных комплексов и инкубаторов для транспортировки новорожденных, — сообщил Николай Плавунов.
Чтобы врачи скорой помощи могли совершенствовать навыки действий в сложных ситуациях, на подстанциях существуют симуляционные центры. В столичном Депздраве рассказали, что эти центры оснастят симуляторами автомобиля скорой помощи. Такой комплекс будет включать в себя и медицинское оборудование, и манекены, с помощью которых можно создавать различные сценарии. Также на манекенах можно отрабатывать проведение сердечно-легочной реанимации взрослому, ребенку и даже младенцу.
В целом бригады скорой помощи уже сегодня оснащены всем необходимым оборудованием для диагностики и оказания помощи. В распоряжении общепрофильной бригады есть наркозно-дыхательная аппаратура, электрокардиографы, кардиомониторы, дефибрилляторы. Специализированные бригады дополнительно оснащают профильной аппаратурой, к примеру, аппаратами ИВЛ для новорожденных или транспортными инкубаторами.
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В прошлом году было обновлено около полутора тысяч единиц медицинского оборудования. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в распоряжение бригад скорой помощи поступило около 700 единиц оборудования и медицинских изделий.
Кстати, приют для животных посетят активисты из Михайлово-Ярцевского.
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