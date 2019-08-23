Унижение «Победой»

Хорошо, что сейчас у каждого встречного есть телефон, который можно включить на запись и снять видео беспредела. И потом предъявить — как доказательство. Вот и новое видео, разлетевшееся по Интернету, зафиксировало хамство сотрудниц лоукостера «Победа».

Они прямо-таки упиваются унижением пассажира, немолодой женщины. Рейс до Чебоксар, пассажирка Валентина Лисечко собиралась лететь на похороны кого-то из родственников. С собой везла подарки внукам — фрукты-овощи и игрушки. Ручная кладь.

«Трагедия» началась с привычной для этого лоукостера процедуры — надменные дамы на стойке заявили, что вещи «негабаритные», вынимай и выбрасывай. Валентина вещи выложила и выбросила. Но надменные не дрогнули. Так и стояли, как каменные бабы эпохи неолита, — весомые, безразличные, холодные.

«Ты поздно выполнила мое указание. Надо было это уже давно сделать. Ты не полетишь, я тебя не посажу», — нахально сказала «девушка» в форме. Почему-то у нас весь обслуживающий персонал принято называть «девушками».

Лисечко позже рассказала в интервью, что в очереди за ней стояла молодая женщина, которая успешно прошла. То есть вот этим конкретно «девушкам» не понравилась конкретно эта «пассажирка». И они ее таким образом решили «наказать».

Несмотря на заплаченные за билет деньги, несмотря на то, что это — клиент, которого надо уважать просто уже за то, что он клиент. Не говорю о простом человеческом сочувствии. Несостоявшаяся пассажирка и рыдала, и кричала, и чуть в ноги им не падала. Все безрезультатно. Когда посторонние люди вступились за Валентину, сотрудницы лоукостера вызвали полицию. Пока весь этот спектакль продолжался, выход в самолет закрыли. Самолет улетел... Билет пенсионерки разрезали и поставили отметку об опоздании. И все шито-крыто.

Самолет улетел... Билет пенсионерки разрезали и поставили отметку об опоздании. И все шито-крыто Фото: Светлана Колоскова

Не было бы видео, и доказать факт просто вопиющего хамства было бы невозможно. Представители «Победы» и так-то себя виноватыми не чувствуют. «В перевозке отказано верно: у нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры», — прокомментировали в «Победе». Потом, правда, добавили: «Однако «Победа» считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях».

«Победа» известна подобным отношением к клиентам. В прошлом году лоукостер оскандалился, не пустив на борт актера Ланового. А уж эта вечная унизиловка с засовыванием багажа в «измерительный ящик»! Каждый раз — будто экзамен сдаешь. Или — не сдаешь.

Такие правила, хорошо. И раз ты купил билет именно у этого перевозчика — значит, ты на эти правила подписываешься. Согласна.

Но ты не подписываешься на то, чтобы тебя уничижали сотрудники «Победы». Посмотрела видео — ну просто будто перенеслась в годы Советского Союза, куда-то туда, где в универсаме выбросили дефицитные банки с консервами «Лосось». «Вас здесь не стояло». Но даже тогда, в расцвет хамства обслуживающего персонала, было недопустимым сказать: «Ты поздно выполнила мое указание».

Еще раз пересмотрела видео — это просто какой-то ужас. Лисечко рыдает: «Ну, пустите, пожалуйста, умоляю. Мне 60 лет, я плохого никому не сделала». Напомню, человек летит на похороны. И видно, в каком она диком стрессе.

Но «девушкам» плевать на это. Они, по-моему, получают неслабое удовольствие от всей этой сцены — унижения человека.

И это по-настоящему страшно.

Надеюсь, их накажут.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»