Новое пожарное депо построят в ТиНАО
В поселке Троицкого округа ЛМС появится пожарное депо на 4 машино-места. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Планируется, что в депо будет 2–3 этажа. Оно вместит гаражи для пожарных машин, диспетчерскую, комнату и зону отдыха для персонала, склады и канцелярские кабинеты. Кроме того, предусмотрено также строительство четырехэтажной башни со скалодромом, гидрантом и беговой дорожкой. Там будут проходить тренировки пожарных.
— Несмотря на то, что это депо выполнено в достаточно функциональном стиле, уровень проекта достаточно высокий. В основу внешнего оформления легло сочетание фирменных цветов пожарной охраны — красного, серого и темно-серого. Их сочетание вместе с переменной высотой дали внешне привлекательное современное здание, — отметил главный столичный архитектор, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Кузнецов.
Он подчеркнул, что подобные проекты подтверждают слова мэра Сергея Собянина об укреплении пожарной службы в ТиНАО.
Депо будет расположено в микрорайоне Центральный поселения Воскресенское. В данный момент на территории имеется еще одно здание пожарной охраны.
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