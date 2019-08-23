Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
В Сети появился ролик, посвященный стратегическому ракетоносцу Ту-160 «Белый лебедь». Ролик опубликован в группе «Мужская культура» 23 августа. За три минуты подробно продемонстрирована работа флагмана ВКС России.
В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии. На видео демонстрируются дозаправки в воздухе, пуски крылатых ракет и поражение целей на земле. Лица пилотов закрыты, а часть съемок сделана из кабины самолета.
По данным «Российской газеты», Ту-160 является самым тяжелым серийным боевым самолетом в мире. Он может обрушить на врага рекордные 44 тонны ракет и бомб, а на высоте разгоняется до 2200 километров в час.
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