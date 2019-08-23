В этом году городским службам удалось значительно уменьшить количество мест скопления воды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Специалисты «Мосводостока» с начала года провели работы по реконструкции, развитию и капремонту дождевой канализации по 175 адресам.
— В результате мероприятий значительно уменьшилось количество проблемных мест, где ранее выявлялись скопления воды, — сказал Петр Бирюков.
В частности, была приведена в порядок водосточная сеть на Овчинниковской набережной, Большой Татарской улице, проспекте Андропова, Болотниковской улице. Петр Бирюков рассказал, что в большинстве случаев капремонт проводится методом санации, при котором не нужно раскапывать траншею и ограничивать движение транспорта.
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