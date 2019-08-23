В Кремле рассказали о ходе развития диалога между Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность скорого обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами и последующего налаживания диалога двух стран. Позицию Москвы по данному вопросу представитель Кремля озвучил в ходе разговора с журналистами в пятницу, 23 августа.

В первую очередь Песков признал, что в настоящий момент диалог между Путиным и Зеленским находится на начальном этапе развития.

— Констатируем определенные контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Вместе с тем он отметил, что к этому результату трудно что-либо добавить. В связи с этим Песков напомнил о недавних словах главы государства по данному вопросу.

— Заявление последних дней, где он (президент Владимир Путин — прим. «ВМ») говорил об осторожном оптимизме, который также можно констатировать в контексте российско-украинских отношений, — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, что 11 июля Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили вопросы урегулирования на Юго-Востоке Украины, переговоры в «нормандском формате», а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

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