Врачи заявили, что защитная одежда от борщевика неэффективна во время дождя
Представители Департамента здравоохранения Москвы заявили, что защитная одежда от борщевика практически не способна защитить от ожогов в дождливую погоду.
Дело в том, что в условиях влажности сок этого растения может проникать под перчатки и в обувь. Помимо этого, солнечный ультрафиолет усиливает негативный эффект воздействия борщевика. Отмечается, что косить борщевик безопаснее в сухую погоду.
Так, в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева Департамента здравоохранения Москвы поступила 52-летняя пациентка. Несмотря на то что она соблюдала все правила безопасности и надела необходимую экипировку, при борьбе с борщевиком после дождя она получила множественные поражения кожи.
Хирург диагностировал у дачницы фитоожог первой–второй–третьей степени лица, верхних конечностей, стоп на площади 10 процентов поверхности тела. Пациентку госпитализировали.
Ранее сообщалось, что медики посоветовали аллергикам отказаться от арбузов и абсента до начала сентября.
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