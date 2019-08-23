Советник главы Росгвардии разъяснил проект о предоставлении зданий для боевых задач
Советник главы Росгвардии по взаимодействию со СМИ Валерий Грибакин в комментарии телеканалу «360» разъяснил детали проекта, предложенного ведомством.
Росгвардия разработала проект постановления, согласно которому силовое ведомство на период выполнения боевых задач может требовать от местных властей предоставлять силовикам помещения и землю.
Грибакин подчеркнул, что документ пока проходит процедуру обсуждения, оно завершится в конце августа. Просьба Росгвардии не имеет отношения к частному имуществу — квартирам и домам. Документ будет четко определять порядок предоставления помещений для выполнения определенных задач.
Валерий Грибакин пояснил основную идею проекта на конкретном примере. Так, во время того, как сотрудники Росгвардии ликвидировали последствия наводнения в Иркутской области, силовикам потребовались помещения для дислокации личного состава, оборудования временных медицинских пунктов и столовых.
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