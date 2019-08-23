Компания UTG прокомментировала инцидент с женщиной, не попавшей на рейс Москва — Чебоксары
Директор пассажирского хендлинга компании UTG Екатерина Колобова прокомментировала инцидент с женщиной, не попавшей на рейс Москва — Чебоксары.
По ее словам, женщина прибыла на рейс за одну минуту до планового окончания посадки. Пассажирка имела при себе ручную кладь, которая не соответствовала нормам авиакомпании. Агент-контролер сообщил женщине, что багаж необходимо привести в порядок. Она приняла окончательное решение о приведении ручной клади в порядок уже после того, как посадка была окончена.
Екатерина Колобова сообщила, что женщине отказали в обслуживании в целях соблюдения стандарта авиакомпании «Победа» и своевременной доставки на борт ожидавших в автобусе людей. Колобова призвала пассажиров заранее приезжать в аэропорт и соблюдать правила перевозки багажа, сообщили на сайте UTG.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что пассажирку авиакомпании «Победа» не пустили на борт воздушного судна. Женщину попросили достать из сумки негабаритные вещи, а затем не дали попасть на самолет, так как посадка уже закончилась. По данным Telegram-каналов, сотрудники обслуживающей компании вели себя некорректно.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Унижение «Победой»
Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой:
Они прямо-таки упиваются унижением пассажира, немолодой женщины. Рейс до Чебоксар, пассажирка Валентина Лисечко собиралась лететь на похороны кого-то из родственников. С собой везла подарки внукам — фрукты-овощи и игрушки. Ручная кладь. (далее...)