«Я очень хочу быть твоим сыном»: Виторган опубликовал редкое фото своей матери

Ты можешь быть довольна - я счастлив. У тебя прекрасные внуки. Единственная из них, кого ты застала - Полина - несмотря на короткое ваше общение в совсем юном возрасте до сих пор помнит тебя. Помнит своими воспоминаниями. Помнит своей. Я очень стараюсь жить так, чтобы, если бы, вдруг, тебе захотелось мне сказать: «Я люблю тебя» - то не надо было бы добавлять перед: «Я все равно...». Я много спорил с тобой, протестовал, не соглашался... Твоя мягкая манера, ненавязчивость, отсутствие нравоучительности создавала у меня обманчивое впечатление собственной правоты и победы в спорах. Ты играла в длинную, а я старался урвать сиюсекундное. «Хоть на еже , да сверху!» - твоё любимое. Я очень хочу быть твоим сыном, мама... С Днём рождения, мама!..