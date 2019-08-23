«Я очень хочу быть твоим сыном»: Виторган опубликовал редкое фото своей матери

Максим Виторган опубликовал редкое фото своей матери, народной артистки России Аллы Балтер, в новой публикации на странице Instagram.

Он выставил снимок в честь дня рождения Балтер и подписал его словами восхищения, обращаясь к ней с большой благодарностью.

— Твоя мягкая манера, ненавязчивость, отсутствие нравоучительности создавали у меня обманчивое впечатление собственной правоты и победы в спорах. Ты играла в длинную, а я старался урвать сиюсекундное. «Хоть на еже, да сверху!» — твое любимое. Я очень хочу быть твоим сыном, мама... С днем рождения, мама! — написал Виторган под фотографией.

Также в своем обращении он заявил, что счастлив и растит прекрасных детей. Актер посетовал на то, что его мать застала только одну внучку — Полину. Виторган заявил, что она помнит бабушку до сих пор.

Слова растрогали подписчиков артиста, и они оставили комментарии под постом.

«Макс, когда ты пишешь о маме, ты становишься интереснее, умнее, лучше. С днем рождения мамы!» — написал актер Леонид Барац.

«До слез тронуло... С днем рождения вашу маму. Очень красивая женщина», — присоединилась к поздравлениям подписчица.

«Как жаль, что мы не можем прожить хоть один день с нашими молодыми родителями, будучи взрослыми сами», — поделилась своими мыслями пользовательница соцсети.

Алла Балтер начала свой путь в Ленинграде, где играла на сцене Театра имени Ленинского комсомола. До конца жизни она была ведущей актрисой Театра имени Маяковского в Москве. Она знаменита по своим ролям в фильмах «Степень риска», «Последний визит» и «Я люблю». Также она играла в спектаклях «Игра теней», «Кошка на раскаленной крыше», «Кукольный дом» и многих других. Балтер скончалась 14 июля 2000 года — она страдала из-за проблем с позвоночником и была больна раком.

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