МИД РФ осудил осквернение памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
По данным дипведомства, подобные действия уже носят системный характер.
— Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем, — сообщили на сайте МИД РФ.
Ведомство возмущено тем, что чешские «историки» связывают имя Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения. Российское посольство запросило официальную реакцию чешских властей.
Памятник Ивану Коневу осквернили в ночь на 22 августа. Монумент уже подвергался нападению в ноябре 2017 и мае 2018 года, передает РИА Новости.
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