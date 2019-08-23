Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Россию 27 августа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующий неделе приедет в Россию.
Приезд турецкого лидера подтвердил Кремль.
По данным издания Reuters, во вторник, 27 августа, Реджеп Эрдоган встретится в президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Информацию о том, что между лидерами РФ и Турции состоятся переговоры, подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Как передает ТАСС, представитель российского президента подтвердил предстоящую встречу.
Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Анатольевич Мартынов не считает диалог глав государств «экстренным»:
— Я думаю, что это плановое мероприятие. Российско-турецкий диалог развивается. Есть текущие темы внутри повестки двусторонних отношений, в том числе и развитие ситуации внутри Сирии после разгрома террористических формирований на территории этого государства, причерноморское сотрудничество, двустороннее экономическое сотрудничество, запуск трубопровода «Турецкий поток». Я вижу это как плановое мероприятие, ничего экстренного.
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