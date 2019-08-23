Эксперт: Путин и Эрдоган могут обсудить агрессию США в отношении Турции

В пятницу появилась информация, что между лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоятся переговоры.

Данную встречу подтвердили в Кремле.

Как сообщалось, встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоится во вторник, 27 августа.

Валерий Михайлович Коровин (директор Центра геополитических экспертиз) прокомментировал запланированную встречу:

— Если оценивать отношения России и Турции, то подобные визиты всегда вуалируются под обсуждение неких торговых соглашений, и, скорее всего, это будет публично озвучено: увеличение товарооборота, поставках овощей и фруктов, содействие увеличению туристического трафика на турецкие курорты со стороны российского руководства. Вся торговая повестка — это то, что дозволено для обсуждения и то, что допускается со стороны глобалистских элит США и их основных стратегических центров.

Но на самом деле реально и Россию, и Турцию интересуют вопросы другого уровня — прежде всего безопасность, а именно безопасность Турции от партнеров по НАТО, прежде всего США, и возможные действия американских глобалистов в отношении турецкого режима Эрдогана, возможность влияния глобалистских сетей в Турции для смещения правящего режима или же возможность военных действий, подготовки и провоцирования мятежей, и роль России в противодействии такого рода скрытой, ползучей, гнилой агрессии со стороны США в отношении Турции. Это первый вопрос, который реально интересует Турцию.

Второй вопрос, который из него вытекает, — это военное сотрудничество с Россией. В том числе в Сирии — здесь уже начинаются интересы российской стороны, которые связаны с синхронизацией усилий России и Турции в Сирии. Потому как Турция имеет свое несколько иное видение разрешения сирийской ситуации: Турция не против поучаствовать в разделе Сирии, против чего категорически выступает российская сторона, стремясь сохранить целостность сирийского государства. Турция делает акцент на подавлении курдской активности, а Россия борется с террористами, из-за этого происходит некоторая рассинхронизация действий.

Что не мешает России завершить операцию по подавлению боевиков и приступить к восстановлению сирийского государства. Это вопросы, с одной стороны, безопасности нынешнего турецкого режима, обеспечение которого может быть полезно России, а с другой стороны, более предсказуемые действия Турции в Сирии, что интересует Россию, — вот они будут представлять из себя реальную повестку дня. Но на публике все это будет прикрываться внешнеэкономической риторикой: туристами и помидорами.

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