Максима Виторгана и Нино Нинидзе сняли за обедом в одесском ресторане
Подруга актрисы Нино Нинидзе Оксана Лаврентьева опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором Максим Виторган и его новая возлюбленная сидят рядом за столиком в одесском ресторане.
Банкетом, на котором присутствовала пара, руководил бизнесмен Евгений Чичваркин. На кадрах в Instagram видно, как актеры с аппетитом вкушают различные блюда.
Роман Максима Виторгана и Нино Нинидзе уже несколько месяцев обсуждается в СМИ. Поклонники уверены, что между актерами давно вспыхнула страсть, но они пока не торопятся афишировать свои отношения. Хотя на фото из их соцсетей видно, что они много времени проводят вместе, недавно пара была в отпуске в Греции вместе с детьми.
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