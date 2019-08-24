Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале. Во главе стола сидит Алла Пугачева, слева от нее находится улыбающийся супруг, а по правую руку певицы расположились Лайма Вайкуле и ее муж Андрей.
— Свеча горела на столе, свеча горела, — подписал снимок в Instagram Максим Галкин строчкой из стихотворения Бориса Пастернака.
Подписчикам понравилось трогательного фото, на котором звездные друзья собрались за одним столом. Многие поклонники отметили, что Алла Пугачева находится в прекрасной форме и выглядит гораздо моложе своих лет.
«Алла — красавица!» — написал фанат.
«Очень душевное фото!» — восхитился снимком подписчик.
«Максим, Алла моложе тебя выглядит. Круто! Вы суперские!» — отметил фолловер.
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