«Главная дорога» научит всему

В новом сезоне любимая многими зрителями программа «Главная дорога» станет еще интереснее и откроет новую рубрику, которая расскажет, как можно облегчить жизнь автолюбителям.

Да-да, представьте: теперь, кроме новостей автомобильного мира, «Главная дорога» будет рассказывать и о том, как сэкономить деньги и сделать жизнь автомобилиста более простой и легкой. Например, вы знаете, как сделать мангал из колесного диска? А что за универсальный инструмент получается из старых плоскогубцев? А как вам тестер свечей зажигания из кухонной зажигалки? Своим опытом поделятся с вами народные умельцы, а команда проекта подберет массу любопытных советов и разного рода «помогалок». Ну а поскольку быт — всему голова, программа выяснит, чем хорош торшер из старого коленвала и насколько удобен универсальный ключ из цепи. Ведущие Андрей Федорцов и Денис Юченков собственными руками изготовят каждое творение народных умельцев и расскажут зрителям, какая из самоделок окажется полезной. А игривое название новой рубрики «Руко…JOB» поможет настроиться на позитивный лад.

— Представляете, некоторые советы, которые дают автомобилисты в Сети, оказались… пустой тратой времени. А есть те, что настолько интересны, что их будут использовать даже самые привередливые сотрудники редакции. Мы постарались их показать не только наглядно, но, как всегда, весело, — рассказал в преддверии нового сезона руководитель программы «Главная дорога» на НТВ Илья Скрябин.

«Главная дорога» — это водительская палочка-выручалочка. Сложнейший курс контраварийной подготовки, адаптированный для массового зрителя, научит водителей уверенно держаться за рулем. В каждом выпуске проекта — моделирование аварийных ситуаций: разбор и рекомендации по предотвращению происшествий, а также советы юристов.

Смотрите «Главную дорогу» каждую субботу утром — в 10:20.