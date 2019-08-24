Ночью библиотеки не спят! Они тоже смотрят кино…

24 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» Российская государственная библиотека совместно с Государственным музеем В. В. Маяковского подготовила интереснейшую программу. Получится удивительное сочетание: вы узнаете очень много о мире литературном и при этом будете настоящим кинозрителем!

Все начнется в 18:00. В течение первого часа состоится открытие «Ночи кино», а затем вы услышите лекцию научного сотрудника Государственного музея В. В. Маяковского Галины Антиповой «Маяковский и американский кинематограф». После этого директор Государственного музея Маяковского Алексей Викторович Лобов представит выставочный проект «Дочка», и начнется творческая встреча с создателями и участниками короткометражного научно-фантастического художественного фильма, основанного на рассказе Айзека Азимова. Главный герой фильма — «отец» советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов. (19:00–19:30.)

Демонстрация фильма «Забытое» Александра Королева (номинация «Лучший фильм» главной российской кинопремии «Золотой орел», кинофестиваля «Кинотавр» и многих других) начнется в 19:30 и продлится до 21:00. Это драма о человеческих взаимоотношениях и любви, главными героями которой стали люди с нарушением слуха. Важно подчеркнуть: несмотря на непростую тему, фильм Королева — светлый и обнадеживающий.



В 21:00–22:30 — завершающее мероприятие «Ночи кино»: просмотр фильма «Тимур Новиков. Ноль объект» о феномене ленинградского культурного андерграунда 1980-х. В фильме использованы редкие архивные материалы и уникальные съемки с участием Георгия Гурьянова, Владислава Мамышева-Монро, Сергея «Африки» Бугаева, Виктора Цоя, Сергея Курехина и других современников Тимура Новикова. Кроме того, в РГБ работает выставка, посвященная ранним годам отечественного кинематографа, и она будет открыта на протяжении всего вечера, помогая гостям глубже погрузиться в киноатмосферу дивной ночи.

Вас ждут в РГБ — конференц-зал, главное здание — 24 августа 2019 года (18:00–22:30). Вход свободный!

