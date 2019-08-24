«Чудо техники» вывело на чистую воду пять бьюти-гаджетов

Там худеют с невероятной легкостью, тут подтягивают кожу, тут здоровеют на глазах. А мы-то что еще не в общем потоке? Вот программа «Чудо техники» решила встроиться в эту шеренгу идущих за красотой и здоровьем и со свойственной ей осторожностью проверила, а стоит ли верить рекламе процедур и производителям гаджетов на слово. Все протестировав на себе, наши коллеги вынесли вердикт, стоит ли тратиться или нет.

Потное дело и потное тело

Инновационную американскую процедуру по избавлению от потливости начали предлагать частные медклиники. Эффект, говорят, пожизненный. Но стоимость немаленькая — 100–120 тысяч рублей! Представитель компании — разработчика процедуры заявляет, что аппарат был создан еще в 2003 году, и достаточно много времени, почти 6 лет, ушло на то, чтобы провести клинические исследования, подтверждающие эффективность и безопасность. Объясняется, что секрет в микроволнах — тех же самых, что в бытовых СВЧ-печках. Якобы работает это так: сфокусированное излучение точечно воздействует на потовые железы, они нагреваются до 60–70 градусов и разрушаются без возможности восстановления. О как! Но проверим это с юристом, а? Александра Соколинская не будет смотреть документы и сверять номера сертификатов — девушка сама ляжет под аппарат, поскольку страдает от повышенного потоотделения (гипергидроза). Она пробовала мази, кремы, которые направлены на то, чтобы снизить потоотделение, но не помогло. Александра хочет попробовать, хотя знает, что американские пациенты после этой процедуры не всегда пишут позитивные отзывы… Тем не менее, похоже, это работает: спустя два месяца Александра отчиталась о прекрасном эффекте — даже дезодорантом теперь не пользуется. А как же негативные отзывы? Авторы методики поясняют: если гипергидроз сильный, потребуется повторная процедура. Но такое кардинальное решение проблемы потоотделения, кажется, вполне заслуживает звания чуда!

Фотоэпилятор на дому

Ну что, может, не ходить на мучительные и дорогие процедуры по удалению нежелательных волос, а делать все дома? Это дешево и сердито, обещают производители фотоэпиляторов. Домашнее устройство явно выгоднее, чем походы к косметологу в салон, но эффективно ли оно? Проверим вместе с добровольцем — дизайнером Екатериной Петренко. И через два месяца она констатирует: салонный вариант лучше… Производитель, кстати, поясняет: интенсивность воздействия у домашнего прибора меньше салонной — ради безопасности самого пользователя, который не является профессиональным косметологом. Короче, все индивидуально…

Лицо — магнит

600 рублей, и золотой ключик у нас в кармане! «Магнитной маской молодости» нельзя не радоваться! Работает она так: поле от 11 магнитов, расположенных, как говорит реклама, «на уровне биологически активных точек», улучшает тонус кожи лица, разглаживает морщины и убирает отеки. Носите и молодейте! Но после первого применения ничего не ощутила и москвичка Вероника: никуда никакие отеки не ушли. Да и лифтинг-эффекта нет. И вот результат: команда «Чуда техники» вскрыла маску и увидела магниты, похожие на «сувенирные» — как на холодильнике. Увы, этого слишком мало, чтобы повлиять на глубинные процессы в коже… А потом выяснилось, что эта маска еще и навредить может!

Тренировочная маска

Повысить выносливость, накачать дыхательные мышцы — все это, как уверяет реклама, возможно, если тренироваться в гипоксической маске за 2850 рублей. Команда программы разобралась и с этой штуковиной. Вы не успели ее приобрести? Вот и хорошо! Не успели себе навредить…

Бяньши — легенда и правда

Реклама этого браслета обещает все и сразу! И сердце от него работает изумительно, и боли мышечные проходят, и похудение случается — вот что может чудо-браслет из «черного нефрита», чудо-камня бяньши. 1200 рублей — и вот оно, счастье! Попробовала с этим браслетом похудеть и Маша. Но пока она ходит с браслетом, выяснилось, что Конфуций никогда о чуде бяньши не писал, да еще и подозрительно мягким оказывается этот «нефрит»… Команда проекта заказала анализ камня бяньши и получила мощный результат: перед нами окрашенный и пропитанный смолами доломит! Да и в обычном нефрите, говорят ученые, нет никакой магии. А тем временем бяньши не срабатывает даже как плацебо — Маша не худеет… Развод браслетик-то? Проект разберется…

Смотрите программу «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым по воскресеньям в 11:05!