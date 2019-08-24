Грот графа Орлова и Ванный домик восстановят в Нескучном саду
Реставрация грота, построенного еще в конце XVIII века, пройдет впервые с момента появления сооружения в Нескучном саду.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, будут восстановлены каменная кладка грота и исторический облик смотровой площадки, с которой будет открываться вид на Москву-реку, Екатерининский пруд и летний домик графа Орлова. Площадка будет отреставрирована по сохранившимся в архивах документам.
В связи с тем, что сооружение является объектом культурного наследия федерального значения и исторический облик грота не должен быть нарушен, все реставрационные работы будут проводиться под постоянным контролем Департамента культурного наследия города Москвы.
Кроме того, в этом году начнутся работы по реставрации Ванного домика — одноэтажного прямоугольного здания с колоннами, куполом и террасой, построенного в стиле классицизм также в конце XVII столетия. Будет восстановлен не только уникальный декор здания, но и его обветшавшие несущие конструкции.
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