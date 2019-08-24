Голливуд: перемены неизбежны?

Интернет-собщество продолжает активно обсуждать тему того, накрыл ли Голливуд кризис идей, и стоило или не стоило умнице Киану Ривзу возвращаться к роли Нео в четвертой части «Матрицы». Тем более, что сюжетная линия героя была логически завершена в предыдущем фильме.

Читаю эти посты и понимаю, что сама постановка вопроса в мире, где доллар правит бал, наивна до бесконечности. Как-то на одном фестивале продюсер Сергей Сельянов флегматично ответил режиссеру, предъявляющему продюсерскому цеху претензии: «Вы ошибаетесь, я – не работодатель для вас. Я – автор своего проекта, я нашел деньги, взял интересующий меня сценарий, позвал режиссера, который сумеет поставить достойно фильм так, как я его вижу. Это – мой проект».

В этих словах лежит ответ на споры о «Матрице»: кино во всем мире является продюсерским, и на мировой экран новые и новые «Матрицы» будут выходить столько, сколько они будут приносить доход конкретным реальным авторам.

Тем более, что Голливуд – это огромная машина, высококлассное и высокотехничное производство, там априори нет «общего кризиса идей», потому что просчитан каждый шаг с точки зрения финансовой составляющей. Не справляется сценарист– берут следующего. Падает к персонажу зрительский интерес – создают новых героев и мониторят спрос.

Продюсеры очень точно держат руку на пульсе зрительского интереса. Чуть только он уходит - перестраиваются мгноовенно. А что касается франшизы, тиражирования, то, согласитесь, зацепившись за брэнд всегда можно уже на старте получить гарантию позитивного результата. Не мытьем, так катаньем. Вот обратите внимание – еще десяток лет назад в экранной моде были герои - одиночки, типа Человека-паука, Бэтмэна, и прочих, которые спасали Землю все равно от кого: от космических пришельцев, расплодившихся гигантских ящуров, от летящего на землю метеорита и прочих досадных неприятностей.

Новые и новые «Матрицы» будут выходить столько, сколько они будут приносить доход конкретным реальным авторам Фото: Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка"

Сегодня герой одиночка больше не «в тренде». Марвеловская вселенная стала трещать по швам и меняться на глазах: герои-одиночки потянулись в отряды. «Экипажи» входят в моду. И зрители, которые готовы были уже «забить» на надоевших героев, снова готовы выкладывать деньги. Умница Тарантино очень очень точно и иронично «подсек» этот процесс в своем «Однажды… в Голливуде», соединив в неразлучную творческую парочку Ди Каприо и Брэда Пита: один играет мачо на экране, другой – мачо в жизни! И один без другого – никуда. А когда команда разваливается, гибнут (в данном случае вываливаются из обоймы профессии) оба.

Такие группы, тандемы, «экипажи» будут возникать все чаще в разных вариантах и пропорциях, и этот бульон будет продолжать вариться, пока на него будет спрос.

Поэтому кризис идей надо искать не в Голливуде, а в наших собственных Пенатах. И ярчайший тому пример отечественные ремейки – вот уж где наличиствует кризис идей и цветет пышным цветом бесконечное пошловатое паразитирование на старом успехе. Причем не на своем, как в «Матрице», а на чужом, на успехе великих режиссеров. Хотя механизм, обратите внимания, тот же - старое название вызывает теплые чувства зрителей к героям, что сильно сокращают продюсерам статью рекламных расходов. Бизнес, чистый бизнес.

Когда вся эта тягомотина закончится? Можно, конечно, уповать на время, которое все лечит. Вот притухла же всеобщая любовь к вестернам, которые в свое время заполонили мировые экраны. А ведь не прошло и шестидесяти лет. Но я думаю, что все-таки все случится гораздо раньше: в нашем случае, как только закончатся в отечественном кино привлекательные названия. Это ведь только кажется, что хороших фильмов, не ремейки которых наш зритель точно откликнется, много. На самом деле их мало.

Попробуйте навскидку назвать с десяток – сами убедитесь.

Так что, «крепитесь люди, скоро лето!», как жизнеутвержающе поет Олег Митяев.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»