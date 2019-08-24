Педиатр объяснила, как уберечь школьников от самых распространенных среди них болезней

Роспотребнадзор опубликовал список прививок, необходимых для защиты иммунитета школьников. Специалисты отметили, что, начиная учиться в школе, дети испытывают стресс и проходят период адаптации, что ослабляет их иммунитет, которому необходима защита. Перед поступлением в школу детям рекомендуется пройти ревакцинацию от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа. Эксперты подчеркивают, что ревакцинацию от дифтерии и столбняка проводят каждые 10 лет, а от гриппа — каждый год.

Врач-педиатр Вера Шлыкова рассказала «Вечерней Москве», какими болезнями чаще всего болеют школьники, с чем это связано и как уберечь ребенка от распространенных инфекций.

— Среди школьников больше всего распространены вирусные респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, также распространены инфекции, передающиеся фекально-оральным путем, то есть так называемые болезни грязных рук: энтеровирус, ротавирус и вплоть до гепатита А. Соответственно, уберечь их можно двумя способами: мыть руки с мылом по приходе с улицы и перед едой, а также по окончании пребывания в туалетной комнате. Также очень важно не водить заболевших детей в школу, детский сад или какие-то секции. Заболевший ребенок должен 1–3 дня находиться дома, чтобы не являться источником инфекции для остальных.

— Как еще можно защитить ребенка?

— Разные укрепляющие иммунитет мероприятия. Есть ряд способов закаливания детей, плюс важно правильное питание, то есть минимум сладостей. Нужно снижать количество легкоусвояемых углеводов и увеличивать количество овощей, фруктов и круп. Сладкое снижает выработку противовоспалительных гормонов.

— А в чем выражается закаливание? Обливание холодной водой?

— Существует много способов закаливания, и каждая семья находит себе тот, который ей созвучен. Важно помнить, что закаливание — это постоянная процедура. То есть нет смысла ждать эффекта, если сегодня и завтра вы закаливаетесь, а потом делаете на месяц перерыв. Закалиться нельзя одномоментно и навсегда. Это, по сути, мягкая тренировка именной системы, небольшой стресс, который повышает адаптационные способности организма. Одной из самых простых закаливающих процедур, как бы просто это ни звучало, для детей является каждодневная прогулка в любую погоду. А то получается, что дети занимаются в школе, у репетиторов, в каких-то секциях — развивают мозги, но совсем не дышат свежим воздухом и снижают так иммунитет. Это касается и взрослых. У меня есть давнее наблюдение, почему участковые педиатры доживают до глубокой старости — потому что они ходят на вызовы в любую погоду.

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