Курить и выпивать стало слишком дорого...

Москвичи стали больше тратить на табак и алкоголь. По данным Росстата, в 2017 году на спиртное и курево горожане «спустили» 2,9 процента своих доходов. А в 2018 году — 3,4 процента. Много это или мало? И почему затраты растут?

Мне кажется, 3,4 процента — это мало. На питание вне дома (столовые, кафе, рестораны, стритфуд), для сравнения, мы тратим 4,3 процента доходов. На покупку продуктов — 29 процентов. Так что деньги по большому счету москвичи не пропивают. Рост же затрат на табак и алкоголь, как мне кажется, объясняется очень просто: спиртное и сигареты дорожают, поскольку акцизы на них растут.

Теперь разберемся с каждым пороком отдельно. Смолят, по данным статистики, только 39 процентов москвичей. Мой личный опыт показывает, что большая часть сегодняшних курильщиков — мужчины среднего и старшего возраста, чьи поведенческие привычки сформировались еще в СССР. Тогда, как мне кажется, курили вообще все мужики!

Мы, пацаны, тоже стремились поскорее засмолить — исключительно чтобы казаться взрослее. Сейчас же выросло поколение некурящих. Еще лет 10–15 назад ко мне подходили подростки и просили сигаретку. Дети активно затягивались на переменах сразу за оградой школы. Сейчас ни сигарет не стреляют, ни толп курящих не видать. Прошла мода.

Фото: кадр из фильма «Безумное свидание»

С алкоголем сложнее. По данным ВЦИОМ, в России доля ни капли не пьющих россиян старше 18-ти неуклонно снижается. Сейчас она составляет всего 33 процента. Однако, согласно сведениям Росстата, за последние пять лет в стране стало больше тех, кто выпивает всего 1–2 раза в месяц, — их доля выросла с 24,9 до 32 процентов. Что получается? Каждый третий из выпивающих — почти трезвенник. Ведь если люди «употребляют» 1–2 раза в месяц, то вряд ли они ложатся лицом в оливье — это делают крепко пьющие. К тому же обратите внимание: на улицах стало значительно меньше пьяных. Я уже несколько лет не видел поддатых в метро. И это при том, что вытрезвители отменили! Да и курящих даже чисто визуально стало намного меньше.

Статистика, конечно, может колебаться. Но тренд налицо: вредные привычки если не угасают, то теряют былую распространенность. Помню, разговаривал с одним социологом, и он все очень просто объяснил: «Жить стали лучше. А когда живешь хорошо, то хочется подольше». Хм... А ведь так и есть. Курение и регулярная выпивка в развитых странах — привычки бедных. А мы, как ни крути, богатеем. Так что, думаю, число курящих и без меры пьющих будет сокращаться. И дело даже не в моде на ЗОЖ. Просто многие осознали, что в капиталистическом обществе, которое мы все радостно строим, здоровье — один из главных ресурсов. Лечиться нынче дорого, а быть здоровым выгодно — заработаешь больше.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»