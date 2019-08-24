Концерты организуют в центрах социального обслуживания Москвы
Начиная с 26 августа московские центры социального обслуживания будут проводить концерты, праздничные программы и кинопоказы.
Посетить различные события жители столицы смогут до 31 августа.
26 августа филиал «Выхино» ТЦСО «Жулебино» организует квест «Путешествие по советским фильмам». Участников ждут викторины, конкурсы и музыкальные выступления. Начало в 13:30.
На следующий день, 27 августа, в филиале «Якиманка» территориального центра соцобслуживания «Таганский» запланирован концерт эстрадной исполнительницы Арины Май. Посетители услышат известные хиты 1980–1990-х годов. Начало в 12:00.
Кроме того, 27 августа в ТЦСО «Измайлово» отметят День российского кино. Жителям района покажут советские ленты. На официальном портале мэра Москвы говорится, что начнется праздник в 10:00.
Филиал «Левобережный» ТЦСО «Ховрино» 30 августа зовет на концерт «До свидания, лето!». Гостей ждут конкурсы, викторины и выступления самодеятельных артистов. Начало в 15:00.
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