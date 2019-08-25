Экс-ведущий Top Gear рассказал о похудении на королевской диете
Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный по передаче Top Gear, рассказал, как сбросил лишний вес благодаря диете королевы Англии Елизаветы II.
Кларксон напомнил, что несмотря на преклонный возраст — 93 года — королева сохраняет хорошую физическую форму даже без посещений спортзала. Благодарить за это, вероятно, следует привычку Елизаветы II питаться маленькими порциями.
Прежде не отличавшийся стройностью телеведущий последовал монаршему примеру. В частности, пообедать он теперь может салатом и простой водой.
От пива Кларксон, по его собственному признанию, отказался по иным соображениям: оно перестало быть в его глазах мужским напитком, поскольку теперь пиво подают в крошечных бутылочках или маленьких стаканчиках. Однако полностью отказываться от спиртного ведущий не стал — теперь он пьет розовое игристое вино.
В целом Джереми Кларксону удалось похудеть на королевской диете на два стоуна (около 12,7 килограмма), сообщает The Sun.
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