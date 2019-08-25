Исследователи научились рассчитывать «индекс смерти»
Ученые из Нидерландов предложили методику расчета «индекса смерти» — показателя предполагаемой вероятности естественной смерти человека в ближайшее десятилетие.
«Индекс смерти» предлагается рассчитывать на основе 14 биомаркеров в анализе крови, отражающих наиболее распространенные причины естественной смерти (онкология, сердечно-сосудистые заболевания и так далее).
Экспериментальную часть методики ученые основывают на данных о состоянии здоровья 44 168 человек в возрасте от 18 до 109 лет, которое отслеживалось в течение длительного периода времени. 5512 человек из данной выборки скончались во время наблюдения.
Как утверждают авторы методики, рассчитанный ими «индекс смерти» позволяет гораздо точнее предсказать риск кончины, нежели все существовавшие ранее методики — свыше 83 процентов для периода продолжительностью пять-десять лет. Особенно высокую точность ученые отмечают для лиц в возрасте старше 60 лет.
Отчет об исследовании публикует журнал Nature Communications.
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ борьбы с преждевременной смертью мозга.
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