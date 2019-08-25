Минкульт поддержал создание театральной биржи труда
Пресс-служба Министерства культуры России подтвердила, что ведомство поддерживает инициативу создания Всероссийского театрального центра занятости.
Как отметили в Минкульте, возрождение театральной биржи труда, существовавшей до 2007 года, расширит возможности трудоустройства выпускников профильных вузов.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в его компетенцию не входит реализация подобного проекта, однако пообещали оказать поддержку.
С предложением возродить Всероссийский театральный центр в Роструд, Минкультуры и Союз театральных деятелей обратился думский комитет по культуре, сообщает РИА Новости.
Ранее Общероссийский народный фронт провел опрос на тему «Ожидания россиян от работы служб занятости населения». Участники исследования назвали главные, с их точки зрения, недостатки российской биржи труда.
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