Общественники выяснили ожидания россиян от системы образования
Общероссийский народный фронт провел исследование, посвященное национальной системе образования, в ходе которого выяснил, чего именно ждут от нее родители школьников и учителя.
45 процентов опрошенных педагогов выразили надежду на модернизацию инфраструктуры, 42 процента рассчитывают на создание новых школ в селах. 48 процентов хотели бы организованных психолого-педагогических и методических консультаций для родителей. Примерно треть респондентов ждут цифровой трансформации образования, 27 процентов — обновления образовательных стандартов, 26 процентов — создания новых организаций дополнительного образования.
Больше всего трудностей опрошенные учителя предвидят со строительством сельских школ (33 процента), цифровизацией образования (32 процента) и модернизацией инфраструктуры (29 процентов).
34 процента опрошенных родителей заявили, что боятся новых обязательных предметов, 22 процента — увеличения количества проектов, исследований и творческих работ. 18 процентов скептически настроены в отношении индивидуализации обучения.
Самое большое недовольство опрошенных родителей вызывает объем домашнего задания (38 процентов), неинтересные уроки (33 процента), большая загруженность учеников (31 процент), шестидневная система обучения (25 процентов).
Опрос проводился Общероссийским народным фронтом совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» в первой половине 2019 года. В нем приняли участие 2,5 тысячи родителей и 3 тысячи педагогов из 83 российских регионов, сообщают «Известия».
Ранее прошел опрос, посвященный инициативе запретить использование гаджетов в школах. Почти половина россиян выступили против запрета смартфонов в школах.
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