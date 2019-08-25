Маленький ребенок и большой дипломат...

25 августа 1985 года в авиакатастрофе недалеко от Бостона погибла 13-летняя Саманта Смит. Время неотвратимо смывает из памяти имена и события, но иногда это кажется страшной несправедливостью. Трудно вспомнить другой пример, чтобы обычный ребенок своей искренностью повлиял на политиков и изменил настроения в обществе.

В ноябре 1982 года во главе СССР после смерти Брежнева встал Юрий Андропов. Это был самый острый период «холодной войны». Президент Рональд Рейган назвал СССР «империей зла» и объявил о программе «звездных войн». В Европе стояли американские баллистические ракеты «Першинг-2» и советские РСД-10 («Пионер», по классификации НАТО «Сабля»). СССР продолжал войну в Афганистане. Два враждебных лагеря взаимно бойкотировали Олимпиады 1980 и 1984 годов в Москве и Лос-Анджелесе. Назначение Андропова, который возглавлял КГБ, вызвало на Западе страх дальнейшего ожесточения.

10-летняя Саманта Смит из провинциального городка в штате Мэн отправила письмо Андропову. Обыкновенная девочка, наслушавшись страшных разговоров взрослых, спрашивала могущественного генсека, зачем он хочет завоевать весь мир и ее страну? «Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его, - писала Саманта. – Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив».

Через полгода письмо в подборке с другими письмами о ядерной угрозе было опубликовано в «Правде». В тот день президент Рейган анонсировал программу СОИ. Саманта стала местной знаменитостью, к ней нагрянули журналисты. Но девочка удивилась, почему она не получила личного ответа от генсека. И написала послу СССР в Вашингтоне, собирается ли Андропов отвечать. «Я задаю важные вопросы, - писала Саманта, - и совсем неважно, что мне всего 10 лет». Через несколько дней она получила пространное письмо на русском языке с английским переводом от Андропова. Помимо дежурных разъяснений о миролюбивой политике СССР в письме содержалось предложение посетить летом страну победившего социализма.

Переписка девочки и генсека стала мировой сенсацией. Ничего похожего в истории не было. Репортеры звонили со всего мира, телешоу шли на всех каналах. Летом Саманта с родителями отправилась в СССР. Поездка была организована на советские деньги и проведена по первому разряду – Москва, Ленинград, пионерлагерь «Артек». Особенно Саманте понравилось в «Артеке», где у нее появилось множество друзей. Как вспоминала мама Саманты, девочка не разбиралась в политике, для нее главным было то, что в СССР живут счастливые и добрые дети, а это автоматически означало для Саманты, что их страна совсем не враг для ее страны. Кстати, Андропов не нашел времени для встречи с Самантой из-за большой загруженности.

Саманта Смит в «Артеке», 1983 год Фото: Валерий Зуфаров, ТАСС

После возвращения домой Саманта с помощью родителей написала книгу, рассказывала о впечатлениях в бесчисленных интервью и телешоу. Красной нитью в ее выступлениях проходила мысль о правах ребенка на жизнь и о ядерном разоружении. Она получила тысячи писем и была приглашена во многих страны. На вопрос о том, что ее использовала советская пропаганда, Саманта отвечала: «Может быть, но это была пропаганда мира». А когда говорили, что в СССР ей показали парадную сторону, Саманта отвечала: « Гостям в доме мы тоже не показываем пыльный чулан».

Оказалось, что маленький человек может повернуть колесо истории. Хоть чуть-чуть, но может. Не сразу, но мир стал меняться. Общественная реакция на поездку американской девочки в «империю зла» - барометр того, что мир ждал изменений. Скоро генсек Михаил Горбачев объявил перестройку и подписал с президентом Рейганом соглашение о сокращении ядерных вооружений. Пример Саманты привел к тому, что детская дипломатия во многих странах стала заметным элементом политики. В 1986 году в Америку поехала советская школьница Катя Лычева, но с Самантой она уже не встретилась.

25 августа 1985 года служащий аэропорта сказал маме Саманты, которая ждала дочь и мужа: «Самолет снизился, мэм. «Что это значит?» - переспросила она, ничего не понимая. «Я имею в виду, что они разбились. Погибли все».

В Москве в районе Бибирево был установлен бронзовый памятник Саманте Смит. В 2003 году он был похищен неизвестными. До сих пор на проспекте Мира работает Центр детской дипломатии имени Саманты Смит.

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