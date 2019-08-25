Столичные власти рассказали, каких туристов привлекает Москва
Большинство туристов, посещающих Москву, составляют молодые люди в возрасте до 34 лет, свидетельствуют результаты соцопроса за первую половину 2019 года, данные которого приводит столичный Комитет по туризму.
Согласно сведениям социологов, среди гостей столицы из других регионов России 77,5 процента составляют миллениалы, родившиеся после 1981 года. 33,3 процента из них — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Отмечается, что чаще посещают Москву мужчины — они составляют 53,2 процента туристов столицы.
Большинство туристов из других стран — также молодые люди в возрасте до 34 лет. Они составляют 63,6 процента зарубежных гостей столицы. При этом 28 процентов из них — молодежь от 18 до 24.
Примечательно, что в случае с туристами из зарубежья перевес в сторону мужчин еще сильнее — он составляют 57,2 процента туристов из других стран, сообщается на сайте мэра Москвы.
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