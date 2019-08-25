Прощание с основателем Музея русской иконы завершилось в Москве
В Музее русской иконы 25 августа состоялось прощание с его основателем, меценатом и коллекционером Михаилом Абрамовым, погибшим в результате авиакатастрофы. Об этом рассказали представители культурного учреждения.
Мецената похоронят на Ваганьковском кладбище, передает РИА Новости.
Напомним, что Абрамов погиб 20 августа в результате крушения вертолета на территории Греции.
После случившейся трагедии о деятельности мецената рассказал его друг, академик российской академии художеств, заведующий отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексей Лидов.
По его словам, Абрамов возвращал в Россию уникальные произведения искусства, которые были украдены у страны и вывезены на Запад. Лидов назвал деятельность мецената «беспрецедентной».
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