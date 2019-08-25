А они наблюдают — из прекрасного далека…...

Наверняка у вас есть такие же знакомые по соцсетям. Они уехали в другую страну. Живут там, пожалуй, уже даже не год и не два. Давно. И обратно не стремятся. Ну, и слава богу, люди имеют право жить там, где им нравится.

Меня удивляет вот что. Несмотря на радостные хэштеги про «новую родину» #ядругойтакойстранынезнаю, мыслями эти вот «поуехавшие» остались здесь, в России. Не вылезают из русскоязычного «Фейсбука». Постоянно представляют картинки красивой забугорной жизни — какое, дескать, у них там теплое море... какое прекрасное отношение к детям... как любят собак или там вот какие чудесные праздники устраиваются — прямо на улице! Очень любят сравнивать погоду. У нас, дескать, уже весна и цветут сакуры (тюльпаны, розы...), а в Москве в это время еще слякоть и зима хочет вернуться. Или вот: «Я плаваю в море в выходной день, а в Москве-то у вас лето очень холодное, бедные вы!»

«Поуехавшие» устроили вчера дискуссию: какая наглость — предложение о четырехдневной рабочей неделе! На несколько страниц обсуждают, как дорогие россияне и так-то не работали толком, в выходные дача-шашлык, в понедельник приходят в себя, работают только фактически вторник и среду, а в четверг уже мыслями вновь в шашлыках, автомобильных пробках и закупках еды на долгие выходные. А если и еще четырехдневную рабочую неделю им, тунеядцам?! Это что ж, значит, вообще работать будут только один день в неделю? Это как же такое вообще возможно? И потом умные эксперты (тоже из тех, кто Россию покинул навсегда) поясняют, что так, с таким вот режимом работы, мы окончательно расписываемся в том, что будем и впредь «проедать ресурсы», что мы не будем восстанавливать производство и вообще расти. Ну и, как следствие, загнемся.

С надеждой, мне кажется, говорят. Или с болью? За оставленные русские березки?

Пишут с Лазурного берега, пишут из Тель-Авива. Оттуда виднее. А между строк — такая тоска. Невостребованность. Никому вы там не нужны, влиться в чужую языковую среду, стать своим в сорок лет практически невозможно. Остались здесь русские березки, желтеют, роняют первые листья. А так вообще-то хорошо. Вот реально хорошо и не жарко, а на море можно и слетать в отпуск.

Пишут с Лазурного берега, пишут из Тель-Авива. Оттуда виднее Фото: pixabay.com

Здесь школьные еще друзья, которых вдруг случайно встречаешь, приехав в родной район детства навестить стареньких родителей, здесь русский язык, особый менталитет, свой юмор и своя грусть. А если еще и четырехдневная рабочая неделя, бугага, тогда вообще...

Впрочем, чего я вам объясняю. Вы сами все знаете и понимаете.

И смешна, и жалка эта попытка все время доказывать нам, «оставшимся», как там все у вас круто сложилось. Счастливый человек никогда никому ничего доказывать и показывать не будет, он и так доволен жизнью, без чужого одобрения и зависти.

Поэтому и дерет так, и ковыряете эту болячку, и хэштеги эти дурацкие ставите про «я другой такой страны не знаю» и «самый лучший город на земле».

Этот город для вас — не Тель-Авив. Нет.

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