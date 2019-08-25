Найдена бактерия, способная превращать нефть в газ
Исследователи обнаружили на дне океана организм, способный расщеплять нефть и превращать ее в газ.
Ранее ученые считали, что для распада сырой нефти на метан и углекислый газ необходимы сложные взаимодействия между археями и бактериями. Однако обнаруженная специалистами Methanoliparia способна осуществлять этот процесс самостоятельно.
Для исследования были отобраны образцы природных углеводородов со дна Мексиканского залива. Выяснилось, что новая бактерия имеет специальные ферменты, с помощью которых она образует метан, разлагая масло.
Данный вид часто обнаруживают в нефтяных резервуарах. Вероятно, именно эта бактерия является основной причиной превращения углеводородов с длинной цепью в метан. Исследователи планируют вывести Methanoliparia искусственно, сообщает mBio.
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