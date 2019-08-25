Ученые опровергли теорию о том, что экспертом можно стать за 10 000 часов
Исследователи из университета «Кейс Вестерн резерв» провели исследование, чтобы проверить «теорию 10 000 часов» Малкольма Гладуэлла. Добровольцами выступили скрипачи.
Эксперимент показал, что продолжительность практики определяла только четверть различий между музыкантами различного уровня. Кроме того, практика, несомненно, способствовала повышению профессионализма, но после достижения определенного уровня переставала обуславливать мастерство.
Ученые сделали вывод, что существуют различные факторы, которые превосходят влияние практики на результат обучения. Например, при игре в шахматы важен объем рабочей памяти, а в спорте — способность организма усваивать кислород, пишет Guardian.
В 2008 году канадский писатель и журналист Малкольм Гладуэлл сформулировал «теорию 10 000 часов», согласно которой гениев не существует, врожденные способности практически не влияют на успех человека и мастерство полностью зависит от практики.
Гладуэлл провел эксперимент, изучив успехи скрипачей и пианистов, а затем распространил теорию на все виды деятельности человека. По его мнению, одних лишь 10 000 часов практики достаточно, чтобы стать профессионалом.
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